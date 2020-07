Daders liquidatie Beuningen vluchtten in VW-busje

Connect on Linked in

De twee daders die maandagochtend in Beuningen de 49-jarige Mehmet Kilicsoy doodschoten reden weg in een witte Volkswagen Transporter en zijn waarschijnlijk overgestapt in een zwarte Renault Megane.

Passat

Volgens de politie is op camerabeelden is te zien dat het slachtoffer vanuit de VW-bus in de gaten werd gehouden. De Nijmegenaar reed zelf in een Volkswagen Passat. Nadat hij had geparkeerd op de Burgemeester Geradtslaan kwamen rond 08.30 twee mannen met gezichtsbedekking op hem aflopen. Ze openden het vuur en gingen er in de Transporter vandoor. Niet lang daarna overleed Kilicsoy (foto).

Megane

De witte bestelbus werd later die ochtend teruggevonden, zo’n zeven kilometer verderop in de plaats Winssen. Uit onderzoek van de beelden blijkt dat al in Beuningen een zwarte Renault Megane bij de Transporter in de buurt bleef rijden. Waarschijnlijk werd die auto toen bestuurd door een handlanger. De politie denkt dat de daders mogelijk vanaf Winssen verder zijn gevlucht in de zwarte Megane.

In de nacht van 6 op 7 juli werd de auto in Zaanstad in brand gestoken achtergelaten.

Valse kentekenplaten

Beide auto’s waren gestolen en van valse kentekenplaten voorzien. In de nacht van zondag 21 juni op dinsdag 22 juni werd de witte Volkswagen Transporter gestolen op de Nassaukade in Amsterdam. Op 6 juli in Beuningen en Winssen zat er het kenteken 69-VVG-1 op. De Renault Megane is tussen 28 en 30 juni gestolen in het Zuid-Hollandse De Lier, op de Leeuweriklaan. Toen die auto brandend werd aangetroffen in Zaanstad, had deze kentekenplaten met de combinatie 63-XKX-3.