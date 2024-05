‘Dan moet je dat maar zeggen’, zei Astrid Holleeder, volgens haar broer Gerard

Connect on Linked in

Toen de politie in 2015 bewijs tegen Willem Holleeder over liquidaties aan het verzamelen was werd diens broer Gerard Holleeder als getuige gehoord. Astrid en Sonja Holleeder werden op dat moment streng beveiligd omdat bekend was geworden dat ze getuigenverklaringen tegen hun broer hadden afgelegd. Astrid Holleeder was aanwezig bij dat verhoor van broer Gerard, en nam dat heimelijk op. Haar aanwezigheid heeft de politie tot twee keer toe niet in een proces-verbaal opgenomen.

Door @Wim van de Pol

In de witwaszaak “26Terrell” tegen Marcel Kaatee beluisterde een rechercheur in januari opnames van het verhoor, die in november 2023 door Sonja Holleeder aan de politie waren overhandigd. Hij moet de stem van een vrouw hebben herkend, maar noteerde dat er ‘een vierde man’ in de kamer was (zie meer in deel 1).

Dat was Astrid Holleeder, zo vertelde Gerard Holleeder afgelopen april onder ede tijdens zijn verhoor bij de rechter-commissaris.

‘Wacht effe, nog niet open doen’, had Astrid volgens Gerard tegen hem gezegd toen de rechercheurs aanbelden. Ze moest snel nog even haar opnameapparaatje op een spiegel leggen en op “record” drukken.

‘Nooit van hem geweest’

Het oorspronkelijke proces-verbaal over het verhoor van de politie uit 2015 is maar kort. De transcriptie die nu op tafel ligt is vele malen langer.

Op zijn website schrijft Marcel Kaatee dat er flinke passages zijn geschrapt. Dat Gerard Holleeder schetst dat voor zover hij weet de gokhallen eigendom zijn van Kaatee en niet van zijn broer Willem is buiten het proces-verbaal gehouden.

Gerard antwoordde bijvoorbeeld op de suggestie van een rechercheur dat de hallen van Willem zijn:

Nou toegeschreven, dat is, ja, dat willen ze, maar in mijn ogen is dat nooit van hem geweest. Het is gewoon… Ik heb gewoon altijd met Marcel gewerkt en ik heb niet met hem direct gewerkt daar.

‘Dan moet je dat maar zeggen’

Gerard Holleeder heeft tijdens zijn verhoor bij de rechter-commissaris op 12 april verklaard op welke manier hij het politieverhoor in 2015 is ingegaan. Eerst had hij het in overleg met Astrid uitgesteld. Daarna had hij zich met Astrid op het verhoor voorbereid. Uit het verhoor bij de rechter-commissaris:

Vraag: Wisten uw zussen op voorhand dat u gehoord ging worden, had u dat met ze besproken? Gerard: Wim zag ik toen niet meer. Ik zag Astrid veel frequenter. Ik had daar al informatie over: Wim dit, dat zus, zo. Ik zei: wat moet ik nou zeggen. Hij heeft mij nooit bedreigd of zo. Van hem heb ik dat nooit gehoord, maar volgens Astrid wilde Wim mij vermoorden. Ik ben er een beetje in meegegaan. Astrid zei: “Als hij ons alle drie vermoord, dan is er niemand meer om voor mijn moeder te zorgen.” Ze zei: “dan moet je dat maar zeggen.”

Geen grote mond

In tegenstelling tot zijn broer Willem heeft Gerard Holleeder helemaal geen grote mond en is hij allesbehalve een wetsovertreder, hij is ook nooit met de politie in aanraking geweest. Gerard maakte de speelhallen aan kant, deed inkopen bij de Makro en leegde de gokautomaten in de Molensteeg. Zijn zus Astrid karakteriseerde hem in de strafzaak Vandros geringschattend als ‘een knakenpoetser’ en als iemand die nog niet zwart met de tram durft te rijden.

Waarom was Astrid Holleeder aanwezig bij het verhoor van broer Gerard?

In zijn verhoor geeft Gerard Holleeder dus aan dat zijn zus Astrid een soort regisserende rol heeft gespeeld. Datzelfde suggereerde hij in het boek het Heineken-losgeld en ook in de podcast ‘De jacht op het Heinekenlosgeld’.

Cruciale getuigen

Wat hiervan zij, Astrid Holleeder is met haar zus Sonja Holleeder in ieder geval als getuige cruciaal geweest in de moordzaak tegen hun broer Willen en diens veroordeling tot een levenslange gevangenisstraf. En nu zijn de twee zussen opnieuw cruciaal voor het OM, ditmaal in de witwaszaak tegen Marcel Kaatee.

Stroman

Ze zijn de belangrijkste getuigen in de nieuwe strafzaak tegen Kaatee waarin deze (na een vrijspraak in 2009) voor de tweede maal door justitie wordt neergezet als een stroman van Willem Holleeder. De zussen bevestigen dat. Via Sonja zou tijdens de detentie van zowel Holleeder als Kaatee in de Kolbak-zaak, contant geld uit de gokbedrijven naar Holleeder zijn gevloeid.

Hoe dat geld dan precies bij de toen gedetineerde Holleeder terecht zou zijn gekomen, dat moet nog worden opgehelderd.

Koffietafel

Behalve door middel van hun belastende verklaringen hebben Sonja en Astrid Holleeder zich nu ook, onder meer door het overleggen van de geluidsopname van het verhoor van hun broer Gerard uit 2015, actief in de rechtszaak tegen Kaatee gemengd.

Marcel Kaatee zegt dat inmiddels zijn advocaat de rechtbank heeft verzocht zelf de gehele opname te mogen uitluisteren, om zo vast te stellen wat er zich nu precies heeft afgespeeld aan de koffietafel bij Gerard Holleeder op 23 juli 2015.