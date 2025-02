Danny Hubertus Frederik K. (1969) heeft van oorsprong Jordanees-Amsterdamse roots maar groeide deels op in Vinkeveen, als een soort aangenomen zoon van Greg Remmers (in 2025 veroordeeld in hoger beroep in het Eris-proces). Diens zoon Jesse Remmers is een jeugdvriend. Met zo’n achtergrond heb je geen criminele genen meer nodig.