29 oktober 2024

Tot levenslang veroordeelde Jesse Remmers kreeg misdaad met de paplepel ingegoten

Jason Franklin (roepnaam Jesse of Jessy) Remmers kwam op 31 mei 1968 ter wereld in een intens crimineel milieu. Zijn vader Greg Remmers maakte carrière in de drugshandel. Zijn peetvader was Henk Rommy, ook een grote drugshandelaar.