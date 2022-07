Danny K. moet 4,6 miljoen betalen aan de Staat

Connect on Linked in

Het gerechtshof Amsterdam heeft vorige week besloten dat Danny K. (53) in zijn ontnemingszaak 4.679.543,91 euro aan criminele verdiensten moet betalen aan de Staat. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep een bedrag van ruim 5,7 miljoen euro gevorderd. Het gerechtshof veroordeelde K. in 2017 in het zogeheten Andes-onderzoek voor het leiden van een criminele organisatie, witwassen, bedreiging, poging tot zware mishandeling en poging tot afpersing.

Onverklaarbaar

Het gerechtshof stelt dat niet duidelijk is geworden met welke delicten K. het geld precies verdiende, maar wel dat dit geld een criminele herkomst had. Hij had grote geldbedragen in zijn bezit die niet uit legale verdiensten kunnen worden verklaard, aldus het hof. Daarom concludeert het hof dat ze uit criminele activiteiten afkomstig zijn. Het gaat onder meer om bedragen die hij besteedde aan vakanties, auto’s voor hem en (ex-)vriendinnen, dure horloges en geld die hij bij een ex-vriendin en een vriend in bewaring gaf.

Ook Willem Holleeder speelde volgens justitie een (kleine) rol in de criminele organisatie van K..

7,3 miljoen

Van sommige bedragen is K. vrijgesproken in de witwaszaak en dit heeft gevolgen voor de hoogte van de ontnemingsmaatregel. Oorspronkelijk was de vordering van het Openbaar Ministerie 7,3 miljoen euro.

Het hof heeft ook uitspraak gedaan in de ontnemingszaak tegen een ex-vriendin van K.. Zij had volgens het hof een bedrag van 2,7 miljoen euro van K. in bewaring gekregen en dit geheel of gedeeltelijk verduisterd. Onduidelijk is gebleven hoeveel ze hiervan precies heeft uitgegeven maar het hof schat dit bedrag op 100.000 euro. Omdat de procedure erg lang heeft geduurd hoeft ze dit niet geheel aan de Staat te betalen. Het hof legt haar een ontnemingsmaatregel van 95.000 euro op.