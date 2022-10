De Algerijn veroordeeld voor brandstichting op basis van Sky-bewijs

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft dinsdag drugshandelaar Mohamed Reda C. (28), alias De Algerijn, veroordeeld tot zes jaar celstraf als opdrachtgever van de aanslag met een brandbom bij een woning in Deurne (B). De rechtbank heeft twee andere verdachten ook veroordeeld tot celstraffen maar ziet C. als de opdrachtgever. Eén verdachte is vrijgesproken. Het bewijs in de zaak is goeddeels gebaseerd op gekraakte chats van Sky ECC. Maandag werd bekend dat bij een woning in Antwerpen-Borgerhout, van de stiefzus de Algerijn, een niet ontploft explosief is gevonden.

Havenwerker

De Algerijn zou op dit moment in een Marokkaanse cel verblijven in afwachting van uitlevering naar België.

Op 18 februari 2021 was er omstreeks 20.18 een ontploffing van een brandbom tegen de gevel van de woning in Deurne. In de woning woont een gezin van vijf waarvan er op dat moment drie aanwezig waren. Er raakte niemand gewond. De vader is een havenwerker die op dat moment een jaar werkte op kaai 1742, een kaai waar veel cocaïne op is geïmporteerd met medewerking van havenwerkers of medewerkers van overheidsdiensten. Hij verklaarde tegen de politie enige maanden voor de aanslag te zijn benaderd door een Noord-Afrikaan met de vraag of hij iets wilde bijverdienen. Hij had geweigerd daar op in te gaan. Hij zei niemand uit het drugsmilieu te kennen en geen problemen met mensen te hebben.

Franse rechters

In het bewijs tegen de verdachten speelden berichten van Sky ECC die de politie leesbaar heeft gemaakt een grote rol. Volgens de rechtbank is duidelijk dat de verdachten onderling hebben gechat over de aanslag. Advocaten van de verdachten maakten bezwaar tegen het gebruik van deze chats omdat de verzameling van dit bewijs in Frankrijk mogelijk niet rechtmatig zou zijn geweest en dat dit niet te toetsen was voor de rechtbank.

De rechtbank oordeelt echter op basis van het dossier dat de inzet van de opsporingsmidelen voor de hack door de politie op Sky is beoordeeld door Franse rechters: ‘De rechtbank ziet geen indicaties dat de Franse rechter een onrechtmatige beoordeling heeft gemaakt.’

De rechtbank verwierp ook andere bezwaren tegen het gebruik van Sky ECC-berichten.

