Verdacht pakket bij woning stiefzus “De Algerijn” in Antwerpen

In de Schoenstraat in Antwerpen-Borgerhout is maandagochtend rond 08.00 bij een voordeur van een woning een verdacht pakket aangetroffen. De ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse en heeft het mogelijk explosief onschadelijk gemaakt. In het huis woont een alleenstaande vrouw met een kind. Het zou volgens Het Laatste Nieuws gaan om een stiefzus van Mohamed Reda C. (28), alias “De Algerijn”.

(Beeld: Het Laatste Nieuws)

Een voorbijganger zag het pakket, dat op een explosief leek, liggen bij een voordeur en belde de politie. Uit voorzorg en op verzoek van ontmijningsdienst DOVO zijn enkele woningen in de omgeving ontruimd en is de straat afgezet. Het pakket is inmiddels onschadelijk gemaakt. De inhoud wordt onderzocht.

Marokko

In de woning waar het pakket voor de deur werd gevonden, zou een stiefzus wonen van Mohamed Reda C., alias “De Algerijn”. Die werd in juli dit jaar op verzoek van België opgepakt in Marokko, waar hij vastzit op verdenking van cocaïne-import, geweldsdelicten, ontvoering en corruptie.

Mislukte ontvoering

“De Algerijn” was voor zijn arrestatie een poos voortvluchtig nadat hij in juni 2020 in Antwerpen ontsnapte aan een ontvoering en vervolgens zelf de achtervolging inzette op zijn Franse belagers. Na de dollemansrit over de Antwerpse Ring werden twee Franse criminelen gearresteerd. De aanleiding voor de mislukte ontvoering zou een conflict over een verdwenen of gestolen partij cocaïne zijn.

Aanslagen

Ook de woning van de ouders van Mohamed Reda C. in Borgerhout werd doelwit van een aanslag. Volgens het Antwerpse parket zit “De Algerijn” zelf ook achter een aantal aanslagen in het drugsmilieu.