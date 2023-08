Connect on Linked in

Een aantal jonge mannen moest woensdag voorkomen voor de rechtbank in Rotterdam, verdacht van het veroorzaken van explosies. Een ‘regelaar’ en drie vermeende ‘soldaten’.

Verslag

De regionale omroep Rijnmond schrijft hierover een verslag op haar website. Het gaat om een vermeende ‘regelaar’ en drie mogelijke ‘soldaten’. Het ging om aanslagen op een toko aan de Crooswijkseweg en twee woonhuizen in Rotterdam.

Niet aanraken

De advocaat van A. laat weten dat hij niets te maken had met de twee bommen op de Crooswijkseweg, waarvan er dus eentje ontplofte. Justitie wil dat hij vast blijft. Het DNA van hem zit op een niet-ontplofte fles benzine. Ook heeft A. berichten verstuurd: ‘de driver moet betaald worden. 450 euro.’ En: ‘Werk met handschoenen. Je moet het niet aanraken met je vingers.’

Volgens justitie heeft hij drie telefoons in bezit. Zijn advocaat vindt dat geen bewijs: ‘Het is een koud kunstje voor iemand anders om in te loggen op zijn account.’ De twintigjarige A. is al veroordeeld voor wapenbezit en voor geweldpleging.

Conflict

Ook een 18-jarige verdachte zegt via zijn advocaat niets te maken te hebben met de aanslagen, schrijft Rijnmond. Eerder is hij al veroordeeld voor het uithalen van drugs in de haven van Antwerpen. De officier van Justitie: ‘De explosies zijn het gevolg van een conflict in het drugsmilieu.’ Ook deze verdachte zit vast en wil op school starten met het nieuwe jaar. De rechtbank gaat daar niet in mee.

Vanaf 12 oktober gaan de rechtszaken verder.

Lees hier hoe drie verdachten werden aangehouden, na de aanslagen met explosieven aan de Crooswijkseweg.