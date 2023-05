Drie arrestaties voor brandstichting en explosie in Rotterdam-Crooswijk

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdag drie mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een brandstichting en explosie in twee opvolgende nachten bij een toko op de Crooswijkseweg in Rotterdam. Het gaat om een 18-jarige man uit Capelle aan den IJssel en twee Rotterdammers van 17 en 20 jaar.

In de nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 april zag een getuige rond 03.00 twee mannen die zich verdacht ophielden bij een winkelpand. Ook rook de melder een rare lucht. Volgens de politie heeft de getuige mogelijk een explosie voorkomen, want toegesnelde agenten troffen bij het winkelpand een fles met vermoedelijk benzine aan. Niemand raakte gewond. In het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond zijn camerabeelden van het incident getoond.

Explosie

De volgende nacht werden buurtbewoners rond 02.30 opgeschrikt door harde knallen van een explosie. Ook hier raakte niemand gewond. Getuigen zagen na de explosie een jongen in het donker gekleed wegrennen over de Boezemsingel. Ook van deze aanslag zijn camerabeelden die zowel in Bureau Rijnmond als Opsporing Verzocht zijn getoond.

Het onderzoek leidde tot de aanhoudingen van de drie verdachten die vrijdagochtend zijn aangehouden. Wat de exacte rol is van de nu aangehouden verdachten maakt deel uit van het rechercheonderzoek.

Enorme toename

De regio Rotterdam kampt de afgelopen maanden met een enorme toename van explosies. Dit jaar vonden er in de regio al ruim vijftig explosies plaats, waar het er in heel 2022 49 waren. Dit jaar hield de politie in de regio al zo’n 45 verdachten aan voor het excessieve geweld (explosies en schietpartijen). Ook heeft de politie opgeschaald in zowel het toezicht en de surveillance als in de opsporingscapaciteit.