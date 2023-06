De extreem gevaarlijke Arthur N.

Connect on Linked in

In 2000 wurgt Arthur N. zijn vriendin. In 2009 vermoordt hij een oude bekende, met wie hij nog een rekening te vereffenen heeft. In dat jaar probeert hij ook zijn ex en haar dochter om te brengen. De rechter veroordeelt hem tot 20 jaar cel en tbs.

Tijdens de behandeling in hoger beroep van de zaak tegen Arthur N. in 2014 zat de verdachte achter een plastic schot. De parketpolitie van de beveiligde rechtbankbunker in Amsterdam-Osdorp rekende er niet op dat ze N.’s agressie op een andere manier zou kunnen beteugelen.

Volgens justitie is N. verantwoordelijk voor de dood van de 41-jarige Ruud Kinneging in Leusden, in 2009. Het slachtoffer kwam door meerdere messteken om het leven en werd op 4 november van dat jaar gevonden in zijn woning. De dan 43-jarige N. zou een oude rekening met hem hebben vereffend. De fatale klap gaf hij met een bijl. Het slachtoffer wordt pas een paar dagen later gevonden, levenloos, in zijn slaapkamer.

De dag nadat hij vrijkwam in 2009, probeerde N. ook zijn ex en haar zoon om te brengen. De ex had een nieuwe vriend leren kennen. N. accepteerde dat niet: ‘Wie met jou, met mijn kutje speelt, speelt met z’n toekomst. Ik noem het Russische roulette. Wees niet dom en dump hem nu, anders dump ik hem’, had hij van uit de bajes geschreven.

Na zijn vrijlating reed hij naar zijn ex. Zij zag N. in de tuin staan, hoorde daarna beneden glasgerinkel en vluchtte daarop met haar twaalfjarig zoon naar het dak van haar Nijkerkse eengezinswoning. N. was al naar hen op weg met een kloofbijl, toen de politiesirenes klonken. Hij sloeg daardoor op de vlucht, voordat hij toe kon slaan. De politie hield hem even later aan met een lang slagersmes en een klauwhamer in de broeksband.

In december van hetzelfde jaar ontsnapte N. in Arnhem uit de gevangenis. Hij bedreigde bewaarders met een vuurwapen. Buiten de gevangenis gijzelde hij een automobilist, die hij later zijn auto afnam. Later werd hij door de Belgische politie opgepakt in Luik.

Wat dreef Arthur N.? Uit rapportages blijkt dat N. aan antisociale, narcistische en paranoïde stoornissen lijdt. Arthur N. zegt zelf onschuldig te zijn. Hij zit nu 20 jaar cel uit. Daarna gaat hij naar de tbs-kliniek.