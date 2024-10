7 oktober 2024

De Hedelse afpersingszaak (Cocaïne, terreur en de ontwrichtende macht van criminelen)

AD-journalist Yelle Tieleman schreef een kroniek over een reeks gewelddadige aanslagen op woningen die de streek rond fruitgroothandel De Groot in Hedel een aantal jaren in zijn greep hield. Doelwit waren huizen van (waarschijnlijk) allemaal willekeurige mensen die bij het bedrijf werkten of hadden gewerkt.