Misdaadjournalist Tieleman moet als mogelijke getuige zaal verlaten in Hedels hoger beroep

Misdaadjournalist Yelle Tieleman is donderdagochtend door het gerechtshof in Arnhem gevraagd de rechtszaal te verlaten, in de behandeling van de Hedelse afpersingszaak. Dit is omdat hij door advocaten van de verdediging kan worden opgeroepen als getuige, als auteur van een boek over de zaak.

Verslag

De AD-journalist is bij het Hof om verslag te doen van de zitting, in de afpersingszaak van het fruitbedrijf De Groot, maar kan daarbij nu niet meer aanwezig zijn. Tieleman meldt dit donderdagochtend zelf op zijn Twitter-account.

Boek

In Arnhem begon vanmorgen de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep rond de gewelddadige afpersing van fruitbedrijf De Groot in Hedel. Tieleman schijft op Twitter dat hij zojuist (als journalist) door het Hof is verzocht de zittingszaal te verlaten. ‘Dit omdat ik door advocaten ben opgeroepen als mogelijke getuige. Zij willen mij horen vanwege het boek dat ik heb geschreven over deze zaak: De Hedelse afpersingszaak.’

De misdaadjournalist licht dit toe in zijn Tweets:

‘Hoe het Openbaar Ministerie, maar ook het Gerechtshof daar over denkt mag ik dus niet horen. Daardoor kan ‘de getuige’ dus mogelijk beïnvloed worden. Het resultaat is dus nu dat ik op de gang moet wachten tot dit onderwerp tijdens de zitting is afgerond.’

‘Ter aanvulling: het gaat over een passage die in het boek staat. Ik ben niet van plan daar iets over te gaan verklaren (bronbescherming) en ik ben hier als verslaggever. Beetje bizar standpunt dat ik bv. niet mag horen hoe het OM hierover denkt.’

In de afpersingszaak van fruitbedrijf De Groot in Hedel kreeg de hoofdverdachte eerder van de rechtbank 19 jaar cel opgelegd.

Yelle Tieleman en het AD zijn ook verwikkeld in een kort geding, waarin het gaat over toestemming van een publicatie, naar aanleiding van vermeende opnames door de om het leven gebrachte misdaadjournalist Peter R. de Vries. Hierover doet het Hof in Amsterdam overigens vanmiddag uitspraak.