De lange schaduw van de Heineken-ontvoering

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Afgelopen dinsdag besloot de Amsterdamse rechtbank dat Marcel Kaatee opnieuw vervolgd kan worden voor witwassen van zijn panden aan de Molensteeg en de Oudezijds Achterburgwal op de Amsterdamse Wallen.

Endstra

Dat betekent dat de rechtbank het komende jaar allerlei getuigen zal laten horen over de vraag of Willem Holleeder zijn deel van het Heineken-losgeld investeerde in die panden. Het Openbaar Ministerie ziet Kaatee als een zetbaas van de werkelijke eigenaar Holleeder.

Kaatee (65) zegt gewoon zelf de eigenaar te zijn, en het vastgoed (met onder meer twee gokbedrijven) in 2002 te hebben gekocht van vastgoedhandelaar Willem Endstra.

Kaatee zegt ook dat hij in 2020 te horen kreeg van een officier van justitie dat hij vervolging kon voorkomen als hij tegen Willem Holleeder zou gaan verklaren.

Andere periode

Kaatee werd in 2009 in hoger beroep vrijgesproken van witwassen, in principe van dezelfde feiten. Daarom probeerde zijn advocaat Han Jahae deze week (voor de tweede keer) de rechtbank te laten besluiten de zaak te stoppen. Volgens het beginsel ne bis in idem kan een verdachte immers niet voor hetzelfde feit een tweede keer worden vervolgd.

De rechtbank oordeelde echter dinsdag dat het voortdurende delict witwassen ditmaal in een andere periode ten laste is gelegd en dat daardoor vervolging toch mogelijk is. Bovendien is nu ook zijn bv medeplegen witwassen ten laste gelegd.

Hypotheek

Marcel Kaatee kreeg in 2002 en 2003 eerst van Endstra en daarna van vastgoedondernemer Jan-Dirk Paarlberg een hypotheek voor de aankoop van de panden.

Hij baatte twee speelhallen uit. Hij had al sinds de jaren tachtig gewerkt in verschillende bedrijven op de Wallen, die voorheen eigendom waren van wijlen Maurits “Joop” de Vries.

‘Stroman’

In januari 2006 werd Kaatee opgepakt als medeverdachte van Willem Holleeder, in de afpersingszaak Kolbak. Holleeder werd veroordeeld voor het afpersen van onder meer Willem Endstra. Justitie verdacht Kaatee ervan als stroman en boekhouder betrokken te zijn geweest bij afpersingen.

Maar het gerechtshof sprak Kaatee vrij van zowel betrokkenheid bij afpersingen als witwassen. Het hof tekende aan dat niet vast was komen te staan dat de Wallenpanden met crimineel geld (van Holleeder) waren gekocht.

Doorbijten

Het Openbaar Ministerie bleef doorbijten. In 2010 schetste officier van justitie Koos Plooij voor de rechtbank in de strafzaak tegen Jan-Dirk Paarlberg Kaatee als een boodschappenjongen van Holleeder, die afpersbetalingen van Endstra controleerde.

Paarlberg had tien betalingen van Endstra ontvangen, die deze volgens de rechtbank onvrijwillig had gedaan. Het was een afpersing door Holleeder c.s..

Met de hypotheek die Paarlberg aan Kaatee had verschaft droeg hij, wat betreft het Openbaar Ministerie, bij aan het bewijs: ook Paarlberg participeerde in het witwassen, samen met Kaatee. Paarlberg werd in 2010 veroordeeld.

Dicht

Ondanks de vrijspraak kondigde de gemeente Amsterdam later dat jaar 2010 aan de vergunningen van de speelhallen in te trekken op basis van de Wet Bibob. In 2012 verloor Kaatee zijn laatste procedure hiertegen en gingen de bedrijven op slot.

Kaatee probeert al jaren de bezittingen te verkopen, maar de koper krijgt ook geen exploitatievergunningen, met tal van juridische procedures als gevolg.

Nieuwe verdenking

Die nieuwe verdenking tegen Kaatee vloeit voort uit het vonnis van de rechtbank uit 2019 in de moordzaak Vandros, tegen Willem Holleeder. De rechtbank stelde vast dat uit geluidsopnames van gesprekken van Holleeder met zijn zussen Astrid en Sonja blijkt dat de gokbedrijven toch van Holleeder zijn. Dat hebben Astrid en Sonja Holleeder ook verklaard, net als de criminele accountant Rob B..

In de nieuwe zaak zullen nu getuigen worden gehoord, in eerste instantie bij de rechter-commissaris. Een aantal is al gehoord door de rechter-commissaris.

Gerard Holleeder

Het gaat onder meer om broer Gerard Holleeder, die jarenlang werknemer was van de gokbedrijven, en opnieuw Astrid en Sonja Holleeder. Ook moeten Rob B. en een ex-vriendin van Willem Holleeder worden gehoord.

Marcel Kaatee zegt in reactie op de voortzetting van zijn zaak na een jarenlange stilte zijn website nieuw leven in te zullen blazen. Daar publiceerde hij tot 2014 kritische stukken over het beleid van de gemeente Amsterdam.

Veertig jaar geleden

Dit jaar is het veertig jaar geleden dat in Amsterdam op 9 november biermagnaat Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer werden ontvoerd.

Op 9 november verschijnt een boek van Harry Lensink en Crimesite-hoofdredacteur Wim van de Pol over een speurtocht naar het Heinekenlosgeld dat Willem Holleeder en Cor van Hout lieten verdwijnen.