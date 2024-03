‘De Peaky Blinders van Holland’: Nederlanders verdacht van ontvoering en marteling in Fuengirola

Connect on Linked in

Meerdere verdachten die in november 2023 werden opgepakt voor een zeer gewelddadige ontvoering en marteling van een 24-jarige Nederlander in de Spaanse badplaats Fuengirola, hebben hun roots in Vlaardingen. De zes verdachten die door de Spaanse politie ‘De Peaky Blinders van Holland’ worden genoemd, zouden de Nederlander urenlang hebben gemarteld na een diefstal van een partij cocaïne ter waarde van 3,2 miljoen euro.

Het Nederlandse Fugitive Active Search Team (FASTNL) arresteerde in Nederland op 8 en 22 november 2023 op verzoek van FAST Spanje drie Nederlanders in verband met extreem drugsgeweld, waarbij de 24-jarige Nederlander in Fuengirola werd ontvoerd en gemarteld.

Zes verdachten

Het Openbaar Ministerie meldde op 22 december vorig jaar dat het gaat om een 26-jarige man uit Vlaardingen, een 31-jarige man uit Honselersdijk en een 35-jarige man uit Rotterdam. Een vierde Nederlander, een 35-jarige man uit Hoek van Holland, kon op aanwijzing van FASTNL in Frankrijk worden opgespoord. Hij is daar door FAST Frankrijk op 10 november aangehouden. Naast de Nederlandse verdachten is er ook een Britse verdachte in het Verenigd Koninkrijk aangehouden. In Marbella werd nog een zesde verdachte opgepakt.

Amputatie

De Spaanse politie verdenkt de mannen van ontvoering en marteling van de Nederlander in mei 2023 in een gebouw in het Zuid-Spaanse Fuengirola. Het 24-jarige slachtoffer werd urenlang vastgehouden en mishandeld. Zijn ontvoerders amputeerden beide wijsvingers en maakten met een mes diepe sneden in zijn voeten. Zij lieten hem bewusteloos achter in een afgelegen gebied.

Lee A.

Het Algemeen Dagblad schrijft zondag dat de vermeende leider van de groep verdachten de 38-jarige Lee A. is. Zoon van een Britse vader en een Nederlandse moeder. A. werd geboren in Engeland maar groeide op in Zuid-Holland. Op zijn sociale media staat Vlaardingen als zijn woonplaats, maar hij zou de laatste jaren vooral aan de Costa del Sol verblijven. Lee A. werd in november opgepakt in Marbella. Hij draagt een Peaky Blinders-tatoeage, mogelijk een verwijzing naar zijn Engelse roots. Volgens het AD runde hij in Nederland een bouwbedrijf.

Broers

Ook de andere verdachten hadden allemaal een eigen klusbedrijf. Twee verdachten zijn broers van 26 en 29 jaar uit Vlaardingen. De 29-jarige broer kwam in januari op borgtocht vrij. De andere vijf verdachten zitten vast in een Spaanse cel, maar de inhoudelijke behandeling van de strafzaak begint waarschijnlijk pas over één of twee jaar.

Of de vermeende bendeleider Lee A. ook opdracht heeft gegeven voor de ontvoering en marteling is volgens de Spaanse politie onduidelijk. Mogelijk kreeg de groep ‘van hogerhand’ opdracht voor het extreme geweld.

Leugendetector

De Spaanse online krant El Español schreef eerder dat op de achtergrond een ruzie speelt tussen twee groepen cocaïnehandelaren. Op 8 en 9 mei 2023 zou het Nederlandse slachtoffer door zijn ontvoerders in Groot-Brittannië een test met een leugendetector hebben ondergaan, om erachter te komen of de ripdeal met zijn medewerking werd gepleegd. Toen die test geen uitsluitsel gaf, zou de Nederlander naar de Costa del Sol zijn gereisd voor een ontmoeting met de leider van het netwerk.

Bewusteloos

Op 11 mei 2023 werd het slachtoffer vastgehouden in een gebouw in Fuengirola en kreeg hij een pak slaag. Na urenlange gevangenschap brachten de ontvoerders hem naar een veld in de gemeente Fuengirola. Daar werden de wijsvingers van zijn handen geamputeerd en werden met een mes diepe sneden in beide voeten gemaakt. Nadat hij bewusteloos raakte en aan zijn lot was overgelaten in het afgelegen gebied, kwam de man weer bij bewustzijn en kon hij op eigen kracht om hulp vragen. Het slachtoffer werd gevonden met zwarte duct tape om zijn mond.

Hij zou inmiddels in Turkije verblijven en meerdere keren geopereerd zijn aan zijn handen en voeten. Dat is nog altijd niet helemaal genezen.