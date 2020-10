Deense moordenaar gepakt na ontsnapping (UPDATE2)

Connect on Linked in

Peter Madsen, die tot levenslang werd veroordeeld voor het doodmartelen van de Zweedse journalist Kim Wall, is ontsnapt uit een gevangenis bij Kopenhagen. Hij is gedurende enkele uren onder schot gehouden door agenten. Hij had een voorwerp bij zich dat leek op een pistool. Hij zou volgens Deense media ook mogelijk hebben gedreigd met een bom.

Volgens een Deense krant wist hij uit de instelling te ontsnappen door een vrouwelijke psycholoog te gijzelen onder bedreiging van een ‘pistoolachtig voorwerp’. De man liet de vrouw uiteindelijk los toen hij naar buiten kon. Gevangenispersoneel volgde hem maar ze trokken zich terug toen Peter Madsen hen bedreigde. Het is nog onduidelijk of het pistool echt was of een dummy.

Er is ook informatie dat Peter Madsen dreigde met een bom, maar dit is niet officieel bevestigd.

Madsen heeft het niet makkelijk in de gevangenis. Hij werd er al eens mishandeld door een medegedetineerde.