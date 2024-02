Den Haag: jongens (11, 15) vast voor explosie, bij ander pand ook explosief

Connect on Linked in

In Den Haag zijn zaterdagmiddag twee jongens van 11 en een 15-jarige jongen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij een explosie in een portiek aan de Oudemansstraat. Zaterdagnacht werd voor een woning aan de Wolmaransstraat ook een geïmproviseerd explosief aangetroffen.

Veel schade

Omstreeks 17.00 werd in een portiek aan de Oudemansstraat een vermoedelijk vuurwerkexplosief tot ontploffing gebracht. Niemand raakte gewond, wel was er veel schade in het portiek. In de omgeving werden twee 11-jarigen en een 15-jarige jongen uit Den Haag aangehouden. De twee jongste verdachten zijn in het bijzijn van hun ouders verhoord en daarna heengezonden. De 15-jarige zit nog vast. De recherche onderzoekt de zaak.

Geïmproviseerd explosief

Voor een woning aan de Wolmaransstraat in Den Haag werd zaterdagnacht rond 00.45 een geïmproviseerd explosief aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam ter plaatse om het explosief in het nabijgelegen Transvaalpark te ontmantelen. Forensisch experts hebben de verschillende onderdelen meegenomen voor sporenonderzoek, de recherche onderzoekt de zaak.

Meer minderjarigen

Vrijdagnacht werden in Den Haag ook al twee jongens van 13 en 14 jaar aangehouden op verdenking van het neerleggen van een vuurwerkexplosief voor een winkel aan de Hogewal.