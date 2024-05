Derde aanhouding in onderzoek naar dode in uitgebrande auto

Connect on Linked in

De Rotterdamse politie heeft woensdagochtend een derde aanhouding verricht in het onderzoek naar de brand aan de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs. Daar werd eind april een dode aangetroffen in een auto. De auto stond in een schuur die vermoedelijk in gebruik was als productielocatie voor synthetische drugs.

(Beeld JBmedia)

Oorzaak

De nieuwe verdachte is een 34-jarige man uit Gouda. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de oorzaak van de brand.

De rechter-commissaris heeft eerder deze maand een 21-jarige Rotterdammer en 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats voor drie maanden in voorlopige hechtenis gezet. Zij waren niet lang na de schuurbrand al aangehouden.

Zoontje

Dat duo wordt ook verdacht voor brandstichting.

Het aangetroffen slachtoffer was een 20-jarige Rotterdammer. In de schuur vond de politie spullen aan voor het produceren van drugs.

Het zoontje van de man die de schuur had verhuurd was degene die na de brand het lichaam in de auto ontdekte.