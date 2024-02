Derde explosie in Amsterdamse wijk binnen 24 uur

Connect on Linked in

In Amsterdam is voor de derde keer in een dag een explosief afgegaan in dezelfde buurt. Woensdagavond ging er een explosief af op een balkon van een woning. Burgemeester Halsema had in de Waterlandpleinbuurt al een camera laten plaatsen.

Beeld: de gevolgen van de explosie in de Kennemerduinstraat (foto Mizzle Media – Mexx van der Lieuw)

Balkon

De ontploffing vond kort voor middernacht plaats, in de Kennemerduinstraat in Amsterdam-Noord. Er ontstond ook brand, die de brandweer snel wist te blussen. Dit meldt de stadszender AT5. Volgens getuigen ging het explosief af op de tweede etage. Een persoon zou deze op het balkon hebben gegooid.

Het appartement is zo beschadigd door de explosie, dat het niet meer gebruikt kan worden. De politie doet onderzoek naar het incident.

Camera’s

Het was de derde explosie in de buurt in 24 uur tijd. Bewoners vluchtten na de ontploffing naar buiten. Burgemeester Femke Halsema liet met spoed camera’s plaatsen nadat er woensdagochtend al een paar uur na elkaar twee explosies waren in de nabijgelegen Westerduinenstraat.