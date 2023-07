Connect on Linked in

Bij een portiekwoning aan de Genemuidenstraat in Den Haag heeft donderdagnacht rond 02.30 een explosie plaatsgevonden. Het is de derde explosie in Den Haag binnen drie dagen tijd.

Door de ontploffing raakten een keukenraam en raamkozijn van de woning beschadigd. Er raakte niemand gewond.

De politie heeft de plaats delict afgezet en doet ter plaatse onderzoek. Er is nog niemand aangehouden.

Het is de derde explosie in Den Haag binnen een halve week tijd. In de nacht van maandag op dinsdag waren er ook al twee ontploffingen bij een coffeeshop in de Prins Hendrikstraat en een pizzeria aan de Weimarstraat.