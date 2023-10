Derde poging aanslag Rotterdam slaagt

Connect on Linked in

De derde poging om een aanslag te plegen op een bedrijfspand in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag geslaagd. Bij recyclingbedrijf Van Leeuwen aan de Doklaan in Rotterdam-Charlois zit een gat in een rolluik. Ook deze nacht is er een verdachte aangehouden. Twee voorgaande nachten wist de politie een explosie te voorkomen, en verdachten op te pakken.

(Beeld MediaTV)

Handschoenen

De ontploffing was om 02.00. De gearresteerde verdachte is een 21-jarige man uit Rotterdam. Hij werd kort na de ontploffing opgepakt op de Jaersveldstraat. Bij een hek zijn handschoenen gevonden waar agenten onderzoek naar doen. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) heeft ter plaatse onderzoek gedaan.

Onschadelijk gemaakt

Bij twee pogingen in de voorgaande nachten zijn een 18-jarige Amsterdammer en een 20-jarige man uit Almere opgepakt.

Door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) zijn toen explosieven die zij bij zich hadden onschadelijk gemaakt.

Dat er toch een aanslag is gepleegd in de afgelopen nacht is opmerkelijk omdat de politie het pand extra aandacht gaf.