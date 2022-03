Derde schietpartij op Nieuwersluishof in Amsterdam-Holendrecht (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie is op zoek naar getuigen van de beschieting van een woning op dinsdagavond in Amsterdam-Zuidoost. Dat gebeurde op het Nieuwersluishof in Holendrecht. Volgens de politie is er flinke schade aan een raam. De bewoners waren thuis maar er zijn geen gewonden.

De bewoners hoorden rond 23.45 een harde knal en belden direct de politie. Agenten hebben ter plaatse een ruim gebied afgezet voor onderzoek.

In Holendrecht zijn vaker gewelddadige incidenten geweest. In augustus vorig jaar werd een huis aan het Nieuwersluishof onder vuur genomen. In 2020 gebeurde dat met de woning van de moeder van rapper Bigidagoe, ook aan het Niuewersluishof. Die laatste woning werd door de burgemeester voor drie maanden gesloten.

Volgens een woordvoerder van de politie tegen Het Parool gaat het nu om een ander pand.