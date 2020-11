Derde verdachte aangehouden in vermissingszaak Sumanta Bansi

Connect on Linked in

Een 40-jarige man uit Hoorn is vrijdag door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Sumanta Bansi (22) uit Hoorn in 2018. Het gaat volgens De Telegraaf om Mandodj B., de zoon van de dinsdag opgepakte 63-jarige Dwarka B.

Het is de derde aanhouding die de politie-eenheid Noord-Holland deze week verricht in het onderzoek naar de vermissing van de vrouw. Zondag werd in de zaak een 34-jarige man uit Rijswijk gearresteerd, dinsdag werd de 63-jarige Dwarka B. uit Hoorn aangehouden. Wat de rol van de drie aangehouden verdachten is geweest in deze zaak wordt nu onderzocht.

Zwanger

De van oorsprong Surinaamse studente Sumanta Bansi verdween in 2018. Ze woonde in bij Dwarka B. en zijn zoon Mandodj en diens vrouw in Hoorn. Op het moment van haar verdwijning was ze zwanger. Sumanta Bansi zou hebben geweigerd abortus te plegen, ondanks de druk van het gezin waar ze verbleef.

Mandodj B. zit in alle beperkingen wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Om die reden geeft de politie op dit moment geen verdere informatie over het onderzoek en de verdachte.

Zoekacties

Mogelijk is Bansi kort na haar verdwijning op 18 september in 2018 gedumpt in het Robbenoordbos. Mogelijk waren daar nog andere personen bij betrokken. Ondanks enkele zoekacties heeft de politie haar lichaam nog niet gevonden.