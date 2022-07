Derde verdachte opgepakt in onderzoek moord muziekproducer

Connect on Linked in

De politie zegt maandagmiddag een derde verdachte te hebben aangehouden in het onderzoek naar het schietincident aan de Coolhaven in Rotterdam waarbij op 10 juli muziekproducer Siki Martina (31) om het leven kwam.

Het is een 32-jarige man uit Rotterdam die in zijn woning is aangehouden. De politie onderzoekt nu zijn mogelijke rol. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. De man zit nu in volledige beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij is de derde verdachte die is aangehouden.

Donderdag 28 juli zal hij worden voorgeleid aan de rechter-commissaris die zal besluiten of hij langer in voorlopige hechtenis moet blijven. Vorige week maandag werd in Spijkenisse een verdachte gearresteerd, een dag na de moord is in Barendrecht een man aangehouden.