Rotterdammer (31) opgepakt in zaak doodgeschoten Siki Martina

De politie heeft maandagavond in Spijkenisse een 31-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij waarbij dj en producer Siki Martina om het leven kwam. Op 11 juli werd al een 34-jarige man uit Steenbergen in Barendrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

Volledige beperkingen

Het onderzoeksteam was al een week naar de 31-jarige Rotterdammer op zoek, aldus de politie dinsdag. Het zou gaan om de vermoedelijke schutter. De verdachte zit in volledige beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Siki Martina (31) werd op zondagavond 10 juli doodgeschoten bij metrostation Coolhaven in Rotterdam. Het slachtoffer met CuraƧaose roots was dj en producer. Hij produceerde onder meer voor de populaire rapper en zanger Frenna en deed liveshows met rapper SXTEEN.

Wat de toedracht is van de dodelijke schietpartij is nog niet bekend. De politie zet het onderzoek voort en zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.

Donkere auto

Direct na het incident was het rechercheteam op zoek naar een donkere auto. Maandag 11 juli kreeg de politie een melding over een geparkeerde auto met kogelinslagen in Rotterdam-Ommoord. Uit de informatie die het team inmiddels heeft verzameld blijkt deze auto de gezochte donkere auto te zijn. Het voertuig is in beslag genomen en wordt nader onderzocht.