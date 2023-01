Derde vluchtauto voortvlucjtige Vuong gevonden

Connect on Linked in

De politie meldt woensdagmiddag dat er een derde vluchtauto van de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht van het afgelopen weekend is gevonden. De auto is zwarte Seat Ibiza en aangetroffen in Hoek van Holland. De auto stond in de buurt van een woning van een kennis van de 49-jarige Minh Nghia Vuong.

Omdat de politie het mogelijk achtte dat Vuong in dat zou was ondergedoken deed een arrestatieteam een inval. Maar hij is daar niet gevonden.

De tweede vluchtauto van “Lucky” is dinsdag gevonden in Rotterdam-Ommoord. Justitie heeft een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de verblijfplaats en arrestatie van Vuong.

Vuong wordt ervan verdacht zaterdag een 66-jarige vrouw te hebben doodgeschoten en haar 38-jarige dochter te hebben verwond,