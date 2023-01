Tweede vluchtauto “Lucky” aangetroffen in Rotterdam

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De Skoda Octavia waarmee de voortvluchtige Minh Nghia Vuong (49, alias “Lucky”) na de moord op zijn voormalige schoonmoeder Michel (66), en poging moord op zijn ex-vriendin Anneke (38), op de vlucht sloeg is dinsdag teruggevonden op de Kuinder in Rotterdam-Prins Alexander, vlakbij de Zevenkampseweg.

(beeld JBMedia)

Ommoord

De politie zegt dat er ter plaatse sporenonderzoek wordt gedaan. Ook wordt uitgezocht hoe lang de auto al stond geparkeerd op de Kuinder. De politie wil van getuigen weten wanneer de auto daar is neergezet hoe die daar is aangekomen. De Skoda werd gevonden mede door tips, zo stelt de politie.

De Kuinder ligt vlak in de buurt van de woning (foto) waar Vuong samen met zijn ex-vriendin heeft gewoond, aan de Pater Pirehof in Ommoord. Daar deed de politie in de nacht van zaterdag op zondag een inval.

Klopjacht

De politie voert al dagen een klopjacht uit op Vuong.

Zaterdag sloeg de man op de vlucht in een auto die is gevonden op de Veldslahof in Zwijndrecht. Daar wisselde hij de wagen voor de grijze Skoda Octavia, die werd de ANPR-camera op de A16 na de Van Brienenoordbrug gesignaleerd.