Dertien doden bij hinderlaag op Mexicaans politiekonvooi (VIDEO)

Bij een hinderlaag op een veiligheidskonvooi in Mexico zijn donderdag dertien politieagenten en medewerkers van het bureau van een procureur-generaal doodgeschoten. De massale schietpartij vond op klaarlichte dag plaats in de gemeente Coatepec Harinas in Centraal-Mexico en werd uitgevoerd door drugskartelleden.

Onder de doden zijn vijf politieagenten en acht bureaumedewerkers. De agenten waren volgens de lokale minister van veiligheid Rodrigo Martinez-Celis op het moment van de aanslag bezig met operaties tegen gewapende drugskartels in het gebied. Volgens de minister is de aanval een belediging voor de deelstaat en zal er ‘met volle kracht gereageerd worden’.

Klopjacht op schutters

De politie en het leger zijn met land- en luchtmacht een klopjacht begonnen op de daders. Het is onduidelijk hoeveel kartelleden tijdens de hinderlaag op het politiekonvooi al gedood zijn of gewond zijn geraakt. Welk kartel er achter de aanval zit is nog onduidelijk omdat er meerdere drugsbendes in de regio actief zijn.

Op sociale media gaan foto’s rond van de aanslag, waarop te zien is dat politieauto’s zijn doorzeefd met kogels.

Soortgelijke aanvallen

Het gaat om een van de dodelijkste aanvallen op veiligheidstroepen in Mexico van de afgelopen jaren. In oktober 2019 werden bij een soortgelijke aanval veertien agenten doodgeschoten. In december 2019 vielen er negentien doden bij een vuurgevecht tussen de Mexicaanse politie en een drugskartel.

De deelstaat Mexico, vlakbij de hoofdstad Mexico-Stad, behoort tot een van de meest gewelddadige regio’s van het land. Sinds de Mexicaanse regering in 2006 het leger inzette in de strijd tegen de drugskartels zijn ruim 300.000 mensen vermoord.