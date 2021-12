Dertien jaar cel voor doodslag en wegmaken lichaam Gregori Maduro

Connect on Linked in

De Haarlemse rechtbank heeft maandag de 34-jarige Mitchell van R. uit Haarlem veroordeeld tot dertien jaar cel voor het doodschieten van de 31-jarige Gregori Lindomar Maduro, op 8 maart 2020 in Haarlem. Zijn lichaam werd op 7 april 2020 aangetroffen in het meer de Mooie Nel bij Spaarndam. Van R. is ook veroordeeld voor het wegmaken van het lichaam, het voorhanden hebben van cocaïne, mdma en ghb en een Kalasjnikov.

Anderhalf jaar cel

Medeverdachte Serkan Ö. (34) uit Haarlem is vrijgesproken van moord/doodslag op Maduro. Hij was erbij aanwezig in de loods in de Waarderpolder toen het slachtoffer werd doodgeschoten. Ö. krijgt wel anderhalf jaar cel voor het samen met Van R. wegmaken van het lichaam (medeplegen). Het OM had één jaar geëist. Tegen Van R. was de eis ook dertien jaar.

Geld

Van de oorsprong Arubaanse Maduro woonde aan de Bingerweg in een loods van Mitchell van R. Die avond was Serkan Ö. bij hem in de loods omdat het slachtoffer geld wilde van Van R. Toen de spanningen opliepen, haalde Van R. een doorgeladen vuurwapen op. Toen de situatie nog verder escaleerde en het slachtoffer op Van R. af kwam lopen, schoot hij hem met één kogel in de borst, waarna Maduro overleed. Het slachtoffer zou hebben gekampt met een drugs- en gokverslaving.

Geen noodweer

Volgens de hoofdverdachte moest hij zichzelf verdedigen tegen het slachtoffer en handelde hij uit noodweer. De rechtbank gaat daar niet in mee. Hoewel Van R. zich volgens de rechtbank mocht verdedigen tegen de aanval heeft hij door direct van korte afstand te schieten in het bovenlichaam buitenproportioneel gereageerd. De rechtbank is van oordeel dat hij een waarschuwingsschot in de lucht of op de grond had kunnen lossen.

Camouflagezeil

Nadat Maduro was vermoord hebben de twee verdachten zijn lichaam omwikkeld met camouflagezeil en vervolgens dichtgemaakt met ducttape en metaaldraad. Daarna hebben zij het lichaam in een busje vervoerd naar een bootje en verzwaard met stenen in de Mooie Nel gedumpt.

Onzekerheid

Het lichaam werd pas een maand later, op 7 april 2020, gevonden. Pas nadat het politieonderzoek in zijn richting wees, heeft Van R. openheid van zaken gegeven. Zijn medeverdachte heeft pas op de zitting zijn aandeel bij het wegmaken van het lichaam bekend. Daardoor hebben de nabestaanden langere tijd in onzekerheid verkeerd over het lot van Maduro en de omstandigheid waaronder hij is omgebracht. Ook hebben zij niet op een normale manier afscheid van hem kunnen nemen.

Van R. moet aan de twee kinderen van het slachtoffer schadevergoedingen betalen van 20.000 euro per kind aan affectieschade en de kosten van crematie.