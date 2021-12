‘Haarlemmer bekent aan rechtbank doodschieten Gregori Maduro in loods’

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Haarlem heeft de 34-jarige Haarlemmer Mitchell van R. bekend dat hij in maart 2020 Greg Lindomar Maduro (31) heeft doodgeschoten. Met een andere verdachte zou hij het lichaam daarna in een zeil hebben gerold en het hebben gedumpt in het water van de Mooie Nel tussen Haarlem en Spaarndam, zo schrijft de IJmuider Courant. Het Openbaar Ministerie heeft maandag tegen Van R. dertien jaar cel geëist,



Motoren

Maduro woonde aan de Bingerweg in een loods die eigendom was van Van R.. Maduro zou Van R. eerder hebben bedreigd en afgeperst. Hij eiste ook geld omdat hij anders de loods zou slopen of in brand steken. In de loods stonden zeker vijftien motoren. Op een dag is Van R. met een doorgeladen vuurwapen in zijn jaszak naar de loods gegaan.

Hij zegt geschoten te hebben toen Maduro op hem af rende. Medeverdachte Serkan Ö. uit Haarlem was erbij aanwezig in de loods in de Waarderpolder toen Maduro werd doodgeschoten. Voor de rechtbank verklaarde Ö. dat Van R. niet anders kon dan schieten. Ö. zegt dat Maduro Van R. die avond in de loods bij zijn keel had gegrepen en daarna dreigde hem met een stuk pijp te gaan slaan. ‘Ik ga jullie doodmaken, allebei’, zou Maduro hebben gezegd.

Nadat de pijp was afgepakt bij een worsteling zou Maduro opnieuw op Van R. zijn afgestormd.

‘Ik heb niet gemikt, het was nooit de bedoeling om te schieten’, zei Van R. maandag tegen de rechtbank. Hij zei ook niet de tijd te hebben gehad om te waarschuwen.

Tegen Ö. is een jaar cel geëist. Hij wordt net als Van Z. verdacht van het wegmaken van het lijk.

Zoontje

Vorig jaar september zijn Van Z. en Ö. aangehouden. Van Z. heeft bekend wel eens aan een paar mensen cocaïne te hebben verkocht. In de loods zijn kleinere hoeveelheden cocaïne, MDMA en GHB gevonden. Van Z. ontkende iets te hebben geweten van die laatste twee drugs. Ook ontkende hij iets te weten van een in het pand gevonden Kalasjnikov-geweer, waar zijn vingerafdrukken op zijn gevonden.

Maduro zou hebben gekampt met een drugs- en gokverslaving. De moeder van het jongste zoontje van Maduro eist een schadevergoeding van meer dan 24.000 euro van de verdachten. Dat zijn de kosten van de crematie en ‘affectieschade’.