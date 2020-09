Dertien jaar cel voor liquidatie Gino Oliveira in Rotterdam

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdag de 23-jarige Aldijr M. uit Krimpen aan den IJssel veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf voor de liquidatie van Gino Oliveira (25), op 3 juli 2019 in Rotterdam. De rechtbank acht bewezen dat er sprake is van doodslag, maar is niet van mening dat dat met voorbedachte rade is gedaan. De eis was zestien jaar.

Zelf doelwit

Aldijr M. schoot op 3 juli 2019 Gino Oliveira neer op de Westkousdijk in Rotterdam. Het schot trof het slachtoffer in de zijkant van zijn hoofd, waarna hij op 6 juli in het ziekenhuis overleed. De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij op klaarlichte dag, midden in een woonwijk met omstanders, op het slachtoffer schoot. Hoewel M. twee dagen voor de schietpartij zelf is beschoten en het slachtoffer daarbij mogelijk betrokken was, zorgt dat niet voor een lagere straf. Oliveira was naar verluidt betrokken bij een ripdeal en moest daarvoor boeten.

Doodslag

De rechtbank veroordeelt M. voor doodslag en niet voor moord, omdat niet uitgesloten kan worden dat hij in een opwelling handelde na een kortstondige woordenwisseling met Oliveira. Wel acht de rechtbank bewezen dat de verdachte uit was op de confrontatie en daarbij rekening hield met de mogelijkheid op een gewelddadige afloop.

Daarnaast moet M. een schadevergoeding betalen van ruim 73.000 euro aan de nabestaanden van Oliveira.