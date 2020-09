Zestien jaar celstraf geëist voor liquidatie Gino Oliveira (25)

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag zestien jaar celstraf geëist tegen de 23-jarige Rotterdammer Aldijr M. die op 3 juli 2019 de 25-jarige Gino Oliveira in Rotterdam doodschoot. Het slachtoffer bezweek enkele dagen later aan zijn verwondingen.

Italië

Aldijr M. werd in september vorig jaar in Italië aangehouden voor de liquidatie van Gino Oliveira. Internationaal recherchewerk wees uit dat M. na de schietpartij aan de Westkousdijk in Rotterdam naar Frankrijk en vervolgens Italië was gevlucht.

Op camerabeelden is te zien hoe M. op de Schiedamseweg keert en achter de auto, met op de achterbank Oliveira aanrijdt. Op de Westkousdijk ontstaat een confrontatie waarna de M. een vuurwapen trekt en het slachtoffer koelbloedig door het hoofd schiet. Daarna slaat hij direct op de vlucht.

Oliveira was naar verluidt betrokken bij een ripdeal en moest daarvoor boeten.

Volgens het Openbaar Ministerie is een langdurige celstraf op zijn plaats. Niet alleen vanwege de uiterst gewelddadige manier waarop het slachtoffer op klaarlichte dag uit het leven is gerukt, maar ook omdat vuurwapengeweld in Rotterdam keihard aangepakt moet worden.

Ruim 75 schietpartijen

‘Verdachte is, samen met heel veel anderen, verantwoordelijk voor het feit dat er vorig jaar meer dan 75 schietincidenten waren in Rotterdam’, aldus de officier van justitie. ‘Dat zijn er ruimschoots meer dan in welk voorafgaand jaar dan ook. De straf in deze zaak moet ook tot uitdrukking brengen dat we hier in Rotterdam klaar zijn met het wapenbezit en wapengebruik.’

Zelf doelwit

Aldijr M. zou volgens de politie zelf eerder het doelwit zijn geweest van een schietpartij in Rotterdam. Op 1 juli, twee dagen voor de moord op Oliveira, werd M. zelf beschoten op het Henegouwerplein in Rotterdam. De politie vond na een melding toen alleen een kogelhuls. De politie heeft voor de moordpoging op M. in augustus een 21-jarige Rotterdammer aangehouden. Na zijn arrestatie werd bij de doorzoeking van de woning waar de 21-jarige verdachte verbleef een geladen vuurwapen aangetroffen.