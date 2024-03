Desi Bouterse op lijst gezochten van Interpol

Connect on Linked in

Desi Bouterse is op de most wanted-lijst van Interpol geplaatst. Op de zogenaamde Red Notices List wordt hij verdacht van medeplichtigheid aan moord.

Lijst

Desire Delano Bouterse staat op de lijst omschreven als ‘Wanted by Suriname’. Bij een foto van hem staat dat hij ‘male’ is, geboren op 13-10-1945, 78 jaar oud, geboren en woonachtig in Suriname.

Interpol omschrijft een Red Notice als een verzoek aan de wereldwijde autoriteiten om door justitie gezochte personen te zoeken en aan te houden voor uitlevering, gebaseerd op een arrestatiebevel, of een verzoek van de rechtbank uit een bepaald land.

Op de vlucht

Bouterse is op de vlucht en is waarschijnlijk uitgeweken naar een ander Latijns-Amerikaans land, zoals Venezuela of Cuba. Hij werd op 20 december 2023 in hoger beroep definitief veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982. Het hof liet hem niet direct arresteren. Bouterse had nog een gratieverzoek kunnen indienen, maar zijn advocaat Irvin Kanhai liet dat na.

In het Fort Zeelandia in Paramaribo werden op 8 december 1982 vijftien vooraanstaande Surinamers vermoord door militairen die betrokken waren bij het toenmalige militaire regime in het land.