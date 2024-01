Bouterse verschijnt niet bij gevangenis in Paramaribo

Print This Post

De Surinaamse oud-president Desi Bouterse (78) heeft zich vandaag niet gemeld bij de gevangenis in Paramaribo, waar hij een celstraf van 20 jaar moet uitzitten voor de Decembermoorden. De voormalig legerleider moest zich om 13.00 Nederlandse tijd melden bij de Santo Boma-gevangenis.

Zijn vrouw zei vrijdagochtend rond 09.00 Surinaamse tijd dat haar echtgenoot zich niet gaat melden bij de grootste gevangenis van Suriname. Ook zegt ze niet te weten waar Bouterse is. Partijgenoot en NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams zegt dat Bouterse zich in Suriname bevindt. Waar precies, zegt hij niet. Bouterse is partijleider van de Nationale Democratische Partij (NDP).

20 jaar cel

Desi Bouterse werd op 20 december 2023 in hoger beroep definitief veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982. Het hof liet hem niet direct arresteren. Bouterse had nog een gratieverzoek kunnen indienen, maar zijn advocaat Irvin Kanhai liet dat na.

In het Fort Zeelandia in Paramaribo werden op 8 december 1982 vijftien vooraanstaande Surinamers vermoord door militairen die betrokken waren bij het toenmalige militaire regime in het land.

Andere veroordeelden

Ondertussen hebben drie andere veroordeelden zich vrijdag met hun advocaat aangemeld bij de Santo Boma-gevangenis. Het gaat om Ernst Gefferie, Stephanus Dendoe en Benny Brondenstein. Iwan Dijksteel heeft zich evenals Bouterse niet gemeld.

De advocaat van Desi Bouterse, Irvin Kanhai, zei vrijdagmiddag bij de Santo Boma-gevangenis tegen journalisten dat hij Bouterse gaat halen. ‘Ik ga nu met hem praten en dan gaan we kijken wat we gaan doen.’

