Directeur Surinaamse bank opgepakt (VIDEO)

De directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) is opgepakt op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Dat heeft de Surinaamse politie bekendgemaakt. Ginmardo Kromosoeto wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, verduistering en oplichting.

Hij is verdachte in hetzelfde onderzoek waar ook de voormalige directeur van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, en ex-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad verdachten zijn. Van Trikt zit sinds februari vast en deze week vaardigde de politie een opsporingsbericht uit voor Hoefdraad.

De drie hebben volgens de Surinaamse justitie ten tijde van de recent afgetreden regering van Desi Bouterse misbruik gemaakt van hun positie en/of zich verrijkt met overheidsgeld. Eén van de verdenkingen zou zijn dat de SPSB leningen verstrekte die niet terugbetaald hoefden te worden. De begunstigden zouden vooral leden van de partij van Bouterse (NDP) zijn. Overigens heeft de regering Bouterse wel een accountantsonderzoek over de rol van Kromosoeto gelast, maar dat leverde niets op.

Kromosoeto werd geschorst maar kon later terugkeren in zijn functie. Het hoofd van de nieuwe regering in Suriname, Chan Santokhi, heeft herhaaldelijk gezegd corruptie in Suriname te zullen aanpakken. Vorige week had Santokhi ook al de naam van Kromosoeto laten vallen.

