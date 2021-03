Directeur vermeende criminele berichtenserver ‘Sky’ in VS aangeklaagd

Print This Post

De directeur en een voormalige distributeur van het versleutelde communicatieplatform Sky Global zijn in Californië aangeklaagd voor het faciliteren van de internationale handel in drugs via deze dienst.

Verdacht

Voor de directeur en de eerdere distributeur van het in Canada gevestigde Sky Global zijn vrijdag in Amerika arrestatiebevelen uitgevaardigd. Jean Francois Eap, de CEO van Sky Global, en Thomas Herdman, een vermeende handelspartner van Sky Global, zijn verdacht van overtreding van federale, landelijke drugswetten.

De FBI meldt het volgende over haar opsporingsactie die vooraf ging aan de aanklacht door justitie: ‘De FBI heeft een volgens ons verdacht illegaal communicatienetwerk opgerold, gebruikt door criminelen in de VS, Canada, en wereldwijd.’

Sky Global is gevestigd in Vancouver. Eap en Herdman zullen moeten worden uitgeleverd door Canada, aan de Verenigde Staten.

Speciaal ontworpen

Volgens de aanklacht zijn de diensten van Sky Global ‘speciaal ontworpen om justitie ervan te weerhouden om de communicatie tussen leden van internationale criminele organisaties te monitoren, die zich bezig houden met drugssmokkel en witwassen.’

De onderbouwing van de aanklacht is dat Sky Global zou garanderen dat berichten die op hun apparaten zijn opgeslagen zodra ze in beslag zijn genomen door justitie, op afstand door het bedrijf kunnen en zullen worden gewist, aldus een persbericht van de aanklager in Zuid-Californië.

Gesloten

De aanklacht beschrijft dat het bedrijf Sky Global haar speciaal ontwikkelde encryptiesoftware ‘Sky ECC’ installeert op iPhone, Google Pixel, Blackberry en Nokia-toestellen. De apparaten communiceren met elkaar in een gesloten netwerk, waarbij Sky de communicatie laat verlopen via beveiligde servers in Canada en Frankrijk.

Beschermen tegen justitie

Er zijn tenminste 70.000 Sky Global apparaten in gebruik wereldwijd. Al meer dan tien jaar zou het bedrijf honderden miljoenen winst hebben gemaakt, in het bedienen van de internationale georganiseerde misdaad, en ze met hun dienst te beschermen tegen de aanpak door justitie.

De aanklacht tegen de twee bij Sky Global betrokken personen volgt volgens de Californische aanklager op de aankondiging van Europol op 10 maart van dit jaar dat justitie in België, Frankrijk en Nederland hebben ingekeken in honderden miljoenen berichten op de Sky Globals servers.