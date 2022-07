Directie growshop Nieuwegein veroordeeld tot celstraf

Connect on Linked in

Twee 50-jarige mannen uit Nieuwegein zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van een half jaar cel plus een half jaar voorwaardelijk, voor het runnen van een groothandel in productiemiddelen voor de wietteelt. Ook moeten ze beiden een geldboete betalen van 81.000 euro. De growshop maakte volgens de berekening van de rechtbank in vier jaar tijd een omzet van ongeveer 102 miljoen euro. De straffen zijn lager dan geëist door het Openbaar Ministerie: dat was anderhalf jaar onvoorwaardelijk.

2015

De twee mannen uit Nieuwegein hadden de groothandel al langere tijd. Al vóór 2015 verkochten ze artikelen aan bedrijven die gebruikt kunnen worden voor de illegale wietteelt. Vanaf maart 2015 waren growshops strafbaar.

Naar eigen zeggen hebben ze er vanaf dat moment alles aan gedaan om te voorkomen dat hun artikelen gebruikt zouden worden voor grootschalige wietteelt. Ze verklaarden dat ze artikelen verkochten aan bedrijven en dat ze dan vervolgens geen zicht meer hadden op wat er met de spullen gebeurde. Ze gingen er vooral vanuit dat het gebruikt werd om hobbymatige en medicinale wiet te produceren.

Tapgesprekken

Maar dat gelooft de rechtbank niet, omdat de aard en de omvang van de verkochte en de te koop aangeboden artikelen daar niet bij past. Zo ging het in sommige gevallen om zeer grote apparatuur en machines. De rechtbank maakt uit tapgesprekken op dat de verdachten zich wel degelijk bewust waren van wat de bestemming van hun artikelen was. Daarnaast is op de computer van de groothandel een instructie voor het maken van een kwekerij gevonden.

Undercoveractie op cannabisbeurs

Naast de twee directeuren is ook een 56-jarige man uit Soesterberg veroordeeld. De rechtbank legt hem een maand voorwaardelijke gevangenisstraf én een taakstraf van 100 uur op. Hij werkte als vertegenwoordiger van de groothandel in het buitenland. Op een cannabisbeurs werd hij benaderd door undercoveragenten en uiteindelijk leidde dat contact tot een levering van apparatuur voor kwekerijen.

Een 53-jarige man uit Tilburg is door de rechtbank vrijgesproken. Hij speelde wel een rol bij de strafbare feiten, maar het is niet bewezen dat dat ook een leidinggevende rol was. Terwijl juist enkel dat hem door het Openbaar Ministerie werd verweten.

Tot slot is ook een 26-jarige Nieuwegeiner, de zoon van één van de directeuren, veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een geldboete van 10.000 euro. Hij gaf leiding aan een winkel in Nieuwegein die spullen op voorraad had die geschikt waren voor illegale kwekerijen.

Alle bezittingen en alle gelden van vijf bedrijven zijn verbeurd verklaard en de verdachten zijn dat kwijt. De waarde hiervan loopt op tot in de miljoenen euro’s. De bedrijven zijn door de rechtbank veroordeeld voor het witwassen van inkomsten van de groothandel.