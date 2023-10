Disciplinair onderzoek tegen zes Rotterdamse politieagenten vanwege foute app-groepen

Connect on Linked in

Naar aanleiding van een onderzoek naar vrouwonvriendelijke en racistische app-groepen bij de politie in Rotterdam, is tegen zes politiemedewerkers een disciplinair onderzoek gestart. De agenten waren al geschorst.

Onderzoek

Na afronding van het oriënterend onderzoek heeft de leiding van de eenheid Rotterdam besloten om tegen zes politiemedewerkers een disciplinair onderzoek te starten. Tegen de andere drie medewerkers wordt geen disciplinair onderzoek gestart.

Analyse

Half september werd er bij de leiding van het betreffende team melding gemaakt van het bestaan van een Whatsapp-groep, schrijft de politie dinsdag. Uit de eerste berichten ontstond het vermoeden dat het zou gaan om een Whatsapp-groep waarin vrouwonvriendelijke opmerkingen werden gemaakt over medewerkers uit het team. ‘Een analyse van de chat liet zien dat er naast vrouwonvriendelijke berichten, bovendien ook sprake was van discriminerende berichten.’

Volgens de politie Rotterdam gaat het om de appgroep van het team arrestantentaken. Dat team fouilleert bijvoorbeeld arrestanten, maakt foto’s en neemt dna af. De negen betreffende politiemedewerkers zijn allemaal man, berichtte de NOS eerder. Het onderzoek werd gestart nadat bij de leiding van het team melding was gedaan van het bestaan van de appgroep.

Gedrag

Politiechef Fred Westerbeke in het bericht van de politie: ‘Ik verwacht dat mijn medewerkers in hun gedrag en handelen laten zien dat wij een politie zijn voor iedereen, zowel tijdens de dienst als in privé-tijd. Ik ben zeer teleurgesteld over het feit dat collega´s zich onderling zo naar elkaar hebben uitgelaten.’

Drie politiemedewerkers hebben volgens het oriënterend onderzoek geen ontoelaatbare uitspraken gedaan in de chat. Tegelijkertijd hebben zij geen actie ondernomen om de uitlatingen in de chat te stoppen. Hun leidinggevende gaat direct met deze medewerkers in gesprek over hun gedrag in de app-groep. Dat is namelijk in strijd met het goed functioneren van een politiemedewerker.

De zes politiemedewerkers waartegen het disciplinaire onderzoek is gestart zijn nog steeds niet aan het werk.