Dit zijn de gevaarlijkste hoofdsteden in Latijns Amerika

Het door armoede, drugshandel en corruptie geplaagde Venezuela was in 2019 het gevaarlijkste land van Midden- en Zuid-Amerika met een moordcijfer van 60 per 100.000 inwoners, en de hoofdstad Caracas is de meest riskante hoofdstad: 76 per 100.000 in 2019, toch lager dan de 100 in 2018. Ter vergelijking: Amsterdam had in 2019 een moordcijfer van 1,9 en New York 3,6.

Het in het Colombiaanse Medellín gevestigde onderzoeksinstituut Insight Crime zette de cijfers over de landen met hoogste moordcijfers op een rijtje. Ook in 2018 was Venezuela het moorddadigste land.

Er zijn binnen de verschillende landen bepaalde steden die in 2019 waarschijnlijk hogere moordcijfers hadden dan de hoofdstad (maar die zijn nog niet allemaal beschikbaar). Zo had de Mexicaanse grensstad Tijuana in 2018 een moordcijfer van 138 en badplaats Acapulco 111. Ook Ciudad Victoria en Ciudad Juárez hadden in 2018 hoge moordcijfers: 86 en 86. Daarbij vergeleken is de hoofdstad Mexico-Stad (17,6) veel veiliger.

In Brazilië hadden in 2018 de steden Natal en Fortaleza de hoogste moordcijfers met respectievelijk 75 en 69. In Honduras staat San Pedro Sula bekend als een dodelijke stad, in 2018 een moordcijfer van 47. De gevaarlijkste stad in de Verenigde Staten is St. Louis in de staat Missouri, met 61 in 2018.