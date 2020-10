DJI nam honderden gesprekken met advocaten op

Sinds het begin van het jaar zijn er 321 gesprekken tussen gevangenen en hun advocaat opgenomen door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dat mag niet, het is een fout, zegt DJI tegen 1Limburg.

Nummerherkenning

Gedetineerden mogen minstens één keer per week tien minuten bellen. Alle telefonie vanuit de PI’s heeft DJI uitbesteed aan het Duitse bedrijf Telio.

De gesprekken worden standaard opgenomen. Dat gebeurt uit voorzorg. Crimineel handelen vanuit de bajes moet zoveel mogelijk worden uitgesloten en het draagt bij aan de veiligheid in de instelling, zo is de gedachte.

Gesprekken met advocaten zijn per definitie vertrouwelijk. Die worden op basis van vooraf opgegeven nummers en nummerherkenning gefilterd.

Dertien cijfers

Op 16 september is in de PI op Schiphol bij uitluisteren van een opname ontdekt dat er een advocatengesprek was opgenomen. De nummerherkenning is mogelijk onbewust omzeild in het geval dat iemand per abuis dertien in plaats tien cijfers draaide. ‘DJI en de Nederlandse Orde van Advocaten waren er niet van op de hoogte dat deze mogelijkheid een gesprek tot stand kon brengen’, zegt een DJI-woordvoeder tegen 1Limburg.

‘Deze gesprekken zijn niet uitgeluisterd door DJI. Er vindt namelijk logging plaats van het voeren, meeluisteren, opnemen en terugluisteren van gesprekken. De gesprekken zijn ook verwijderd uit het systeem van Telefonie voor Justitiabelen.’

In 2019 bleek dat door een fout ongeveer 25.000 gesprekken met advocaten per ongeluk waren opgenomen.