Dna-bewijs leidde naar verdachten aanslag wijkagent

Connect on Linked in

Dna-bewijs heeft de doorslag gegeven in het onderzoek naar de twee verdachten die een zwaar explosief zouden hebben laten afgaan bij de woning van een politieagent in Best, in 2020. Volgens de politie was er dna van de dader achtergelaten op de plaats delict. Dat dna heeft in de database een hit opgeleverd.

Wraak

De Telegraaf schrijft zaterdag de mannen de aanslag mogelijk hebben uitgevoerd als wraak voor uitgeschreven boetes, op grond van informatie van ‘politie en justitie’. Volgens de krant speelde ook leesbaar gemaakt communicatie van encryptiediensten een rol.

De bomaanslag veroorzaakte flinke schade aan het pand. Tijdens de ontploffing waren de kinderen en de vrouw van de wijkagent thuis, ze lagen te slapen.

Vrije voeten

Vrijdag besloot de rechter-commissaris dat de 42-jarige vermeende opdrachtgever van de aanslag in bewaring blijft zitten. De tweede verdachte (24) kwam voorlopig op vrije voeten.