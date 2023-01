Explosie bij woning politieagent: twee mannen aangehouden

Connect on Linked in

In 2020 ontplofte er een explosief bij het huis van een politieagent in Best. De politie zegt woensdag hiervoor nu twee verdachten te hebben gearresteerd. Het gaat om de vermoedelijke opdrachtgever (42) en de vermoedelijke uitvoerder (24).

De ontploffing was op zondag 13 december aan de Boksprong in Best. Direct erna ontstond een brand. Er raakte niemand gewond maar er was wel veel schade. Volgens de politie was de explosie zeer krachtig.

Onderzoek door de recherche heeft nu geleid tot de aanhoudingen van de verdachten. Over het motief van de aanslag is niets bekend geworden.