Documentaire veroordeelde rapper Djaga Djaga online (VIDEO)

Over rapper Djaga Djaga (Jason L.), die een celstraf van 18 jaar uitzit voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van Abderrahim Belhadj, is vrijdag het eerste deel van een documentairereeks verschenen. In Het Echte Verhaal Deel 1 komt onder meer zijn jeugd aan bod, waarbij familieleden en een goede vriend vertellen over dat Jason (27) al vroeg in aanraking kwam met criminaliteit in zijn leven.

Bolletjeslikkers

In het 18 minuten durende eerste deel van de docu schetst de moeder van de Green Gang-rapper het beeld dat Djaga Djaga opgroeit zonder zijn vader, die vanaf zijn derde niet meer dagelijks langskomt. ‘Toch was er altijd contact,’ zegt zijn moeder die zelf vier jaar vastzat voor het invoeren van drugs met bolletjeslikkers.

‘Godmother’

Djaga Djaga’s broer Osdairic “Ossi” R. (die acht jaar vastzat voor een wildwestschietpartij in de Bijlmer in 2009): ‘M’n moeder leidde die drugsdealers op, dat vonden hun (justitie, red.) in die tijd, snap je? Ze vonden m’n moeder die ‘godmother’. Door haar komen al die junkies in de buurt. Mijn moeder was toch wel een hustler. Van niets iets maken. Op een gegeven moment, toen Jason acht jaar was, werden we opgepakt voor een organisatie die zich bezighield met het invoeren van drugs met bolletjesslikkers.’

‘Hustlers en ballers’

Voormalig ‘Hopi Boy’ Swen zegt dat Jason al op zeer jonge leeftijd misdaad om zich heen zag. ‘Z’n vader al, killer. Vergis je niet, Baretta-Gang. Wat verwacht je van zijn zoon? Hij ziet het, hij krijgt dat mee. Hij komt dan ook hier terecht in Heesterveld (een straat in Amsterdam-Zuidoost, red.) waar op elkaar wordt geschoten. Hij komt tussen hustlers en ballers (gasten die veel geld verdienen, red.) terecht. Wat verwacht je dan? Hij is sowieso geen lieverdje, maar ja… Je moet hem ook niet judgen want hij kent niks anders.’

Enfin, oordeel vooral zelf.

Jason – Het Echte Verhaal Deel 1 staat nu online.