‘Documentairemaker moet getuigen in het liquidatieproces’

De documentairemaker Joost van der Valk is getuige in het liquidatieproces Eris, over huurmoorden die leden van motorclub Caloh Wagoh zouden hebben gepleegd, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De hoofdverdachte in dat proces was president van de MC, Delano “Keylow” R., die moordopdrachten van Ridouan Taghi zou hebben aangenomen. Daarnaast was R. bezig met een documentairereeks met Van der Valk.

Van der Valk reisde naar het buitenland met leden van de club. Toen R. in 2018 werd opgepakt als hoofdverdachte in het liquidatieproces Eris stopte de samenwerking.

In het verleden maakte Van der Valk een documentaire over de Haagse straatbende Crips, waardoor hij R. heeft leren kennen.

R. heeft in verschillende verklaringen verteld over zijn activiteiten voor documentaires.

De rechtbank zal Van der Valk onder meer daarover willen horen. Van der Valk heeft tegen het AD gezegd zich op zijn verschoningsrecht te gaan beroepen. Hij zegt niet te zullen praten over zijn bronnen.

Journalistenvakbond NVJ is boos over het besluit van de rechtbank. De bond stelt dat de rechtbank toch ook wel moet weten dat journalisten uit principe niet zullen praten over hun bronnen, en ook een verschoningsrecht hebben. Door een journalist in een moordproces op te voeren zet de rechtbank volgens de vakbond onnodig de onafhankelijkheid van journalisten op het spel.

