Keylow over docuplannen: ‘Als ik Taghi kan spreken, dan doe ik dat meteen’

Connect on Linked in

Vermeend ‘moordmakelaar’ Delano “Keylow” R. (50), heeft in een politieverhoor in september 2019 verklaard over plannen die hij had om voor documentaires voor Netflix en Videoland Ridouan Taghi te spreken. Dat is opvallend, aangezien justitie Keylow ervan verdenkt via tussenpersonen moordopdrachten van Taghi te hebben aangenomen. Volgens justitie hadden de twee dus al veelvuldig contact.

Door Roel Janssen

Uit stukken die Crimesite heeft ingezien blijkt dat Caloh Wagoh-president Delano R. in september 2019 tegen een verbalisant zegt dat hij “wel ver gaat voor een docu, maar niet over een lijn gaat”.

‘Als aan mij wordt gevraagd om ergens aan mee te werken, dan doe ik dat. Als ik bijvoorbeeld Taghi kan spreken, dan doe ik dat meteen. Ik ga wel ver voor een docu, maar ik ga niet over een lijn. Al is het zo dat als ik voor mijn werk vast kom te zitten, dan doe ik dat. Misschien dat jullie wel denken dat ik rustig ben, maar dat is wat je ziet. Ik doe alles voor mijn werk.’

Dat Keylow op dat moment als voorbeeld Ridouan Taghi aanhaalt is opmerkelijk, aangezien justitie toen al onderzoek deed naar de banden tussen de twee hoofdverdachten in het Eris- en Marengo-proces. Politie en justitie dachten al dat de link tussen Keylow en Taghi hechter was dan Keylow in het gesprek voor doet komen.

Begin oktober 2019 maakte het OM tijdens een pro-formazitting in het Eris-proces rond verschillende Caloh Wagoh-verdachten bekend dat Keylow via tussenpersonen moordopdrachten aannam van Taghi.



‘Bekende Nederlander’

Op de vraag aan Delano R. hoelang hij al met docu’s bezig is, zegt hij dat dit na 2009 is begonnen:

‘Ik heb altijd wat met muziek gedaan. Docu’s na 2009 denk ik, daarna is het voor mij begonnen (…). Ik wil docu’s maken die ook echt kloppen. Ik wil iets voor mijn kinderen achterlaten, dan moet het wel juist zijn wat ik heb gemaakt. Ik heb natuurlijk ook al aan veel dingen meegedaan. Ik ben wat dat aangaat wel een bekende Nederlander.’

Keylow – die nooit mediaschuw is geweest – zegt in de stukken die Crimesite heeft ingezien dat de documentaires van zijn bedrijf Blu Rage Entertainment tot zijn werk behoren:

‘Dat is mijn baan, ik heb werk. Ik werk samen met documentairemakers als ze iets willen maken op moeilijk te bereiken plaatsen. Ik help ze dan om een ingang te krijgen. Het gaat ook over echte jongens, jongens van de straat. Ik kan er nu niks over zeggen.’

Inval in Limburg

Desalniettemin licht de vermeend ‘moordmakelaar’ een tipje van de sluier op:

‘Ik zal u een voorbeeld noemen; in Maastricht waren we aan het filmen en terwijl we filmden viel het AT binnen. Zo real life is het. Ook heb ik iets gemaakt over crystal meth, drugs in opkomst in Europa, alle docu’s gaan over het ondergrondse (…). Ik kan je een klein voorbeeld geven. Een jongen was iets aan het uitleggen voor die documentaire. Toen kwam het arrestatieteam binnen. Hij heeft er ook voor vastgezeten.’

Keylow doelt hiermee op een inval in Beek in juni 2018 waar voor opnamen van de Netflix-serie Dope drie Limburgers door een arrestatieteam werden opgepakt. Het drietal van 24, 33 en 34 jaar met bivakmutsen op werd toen het AT binnenviel geïnterviewd voor de serie, die gaat over de strijd tegen drugshandel. Op de tafel lagen een vuurwapen en een partij drugs uitgestald. De drugs bleken volgens de politie grotendeels nep, evenals het vuurwapen.

Delano R. zegt dat hij vlak voor zijn arrestatie in Servië was, voor een documentaire over wapenhandel. De docu’s zouden op Videoland en Netflix komen.

‘Je zal het wel gaan zien. Ze komen op internet, Videoland en Netflix. Ik heb ook mijn eigen documentaire gemaakt van de Crips. Vlak voor mijn aanhouding ben ik in Servië geweest voor onderzoek, voor een documentaire over wapenhandel. Voor mij gaat mijn achtergrond nu schuren. Ik moet nog maar kijken hoe dat gaat lopen. Mijn thema’s zijn altijd ondergronds.’ (tekst loopt door na de advertenties).

Tienduizenden euro’s subsidie

Eerder werd door AD al bekendgemaakt dat Keylow van drie Nederlandse fondsen in 2017 tienduizenden euro’s subsidie kreeg voor de documentaire Nieuwe Penoze van productiemaatschappij Viceland, waarin hijzelf als host zou fungeren. Het project van filmmaker Joost van der Valk gaat uiteindelijk niet door omdat er te weinig geld wordt opgehaald.

In september 2018 sluit Keylow vervolgens een deal met RTL en Videoland om docuserie Nieuwe Penoze daar onder te brengen en te presenteren. De samenwerking stopt abrupt als Keylow in november 2018 met verschillende andere Caloh Wagoh-leden wordt opgepakt. Hij zit sinds die tijd vast.

Hoewel Nieuwe Penoze dus niet van de grond komt, verleent Keylow zijn medewerking ook aan de Netflix-serie Dope, waarin hij naar verluidt in de laatste aflevering van seizoen 3 te zien is als “OG Dred”.

‘Heeft niks met patser te maken’

Keylow zegt tijdens het verhoor in het najaar van 2019 dat hij alles voor zijn werk doet, maar dat hij niet over anderen gaat praten omdat hij “straks ook weer aan het werk moet”.