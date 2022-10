Dode (24) bij schietpartij in Beringen, Antwerpse minderjarigen opgepakt

Connect on Linked in

Bij een schietpartij die zondagmiddag plaatsvond in Beringen (bij Hasselt) is een 24-jarige man uit Antwerpen overleden. Volgens Belgische media zijn twee minderjarige verdachten uit Antwerpen gearresteerd.

(Beeld uit archief)

De schietpartij vond zondag rond 16.30 plaats in de Brugstraat, in het centrum van Beringen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd, waar deze later aan zijn verwondingen is bezweken. Getuigen zouden acht schoten hebben gehoord. Er zou mogelijk sprake zijn van nog een derde verdachte.

De federale gerechtelijke politie Limburg doet onderzoek naar de schietpartij.

Over de toedracht of een motief is nog niets bekend.