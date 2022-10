‘Dodelijk slachtoffer Belgische schietpartij was Nederlander’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De man die zondag in Belgische Beringen werd doodgeschoten is volgens Het Parool de 24-jarige Migelvio “Migi” Veldwijk. Eerder meldden Belgische media dat het slachtoffer een 24-jarige uit Antwerpen zou zijn.

Auto

Veldwijk groeide op in Amsterdam en woonde sinds enige tijd in de omgeving van Turnhout. Veldwijk kreeg een discussie met inzittenden van een auto met Nederlands kenteken waarin drie of vier personen zaten. Een van de mannen trok een vuurwapen en schoot op Veldwijk.

Twee minderjarige jongens brachten hem naar een ziekenhuis waar hij aan zijn verwondingen overleed. Beide 17-jarigen zijn verdachte. Er zijn door de Belgische politie ook twee meerderjarige verdachten aangehouden. Zij worden woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

H-buurt

Migelvio Veldwijk groeide als scholier en MBO-student op in Amsterdam, in de H-buurt in Amsterdam-Zuidoost.

Hij zou bij de Belgische politie zijn geregistreerd voor enkele kleinere feiten, zoals agressie tegen treinpersoneel wegens niet dragen van een mondmasker in 2020.