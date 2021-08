Dode bij steekpartij in Rozenburg

Print This Post

In het Zuid-Hollandse Rozenburg is maandagochtend vroeg een dode gevallen bij een steekpartij. Er is een verdachte aangehouden.

De steekpartij vond plaats aan de Koninginnelaan, vlakbij de plaatselijke tennisvereniging. Het slachtoffer werd gevonden in een auto en was al overleden toen de politie hem aantrof.

Dodelijke steekincidenten

In de regio Rotterdam zijn er de laatste tijd relatief veel dodelijke steekincidenten. 29 juli werd een 15-jarige jongen doodgestoken bij een voetbalveldje in Rotterdam. Daarvoor is een eveneens 15-jarige verdachte aangehouden.

In de nacht van 23 op 24 juli kwam in de Jongkindstraat in Rotterdam een 27-jarige man door een steekincident om het leven.