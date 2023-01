Dode en twee gewonden bij schietpartij McDonald’s in Zweden

Connect on Linked in

Bij een schietpartij buiten de McDonald’s in Vällingby (in het noordwesten van Stockholm) is op Oudejaarsavond een man doodgeschoten. Het zou gaan om een bendelid van in de twintig uit Västerort, in het westen van Stockholm. Naast het dodelijke slachtoffer raakten twee andere mannen gewond toen een onbekend aantal daders het vuur openden buiten het fastfoodrestaurant.

Knallen en vuurwerk

Drie mannen werden op 31 december rond 19.00 neergeschoten bij een vestiging van McDonald’s in het centrum van Vällingby. Tijdens de schietpartij werd ook vuurwerk afgestoken, om verwarring te zaaien. Later op de avond bevestigde de politie dat een man van in de twintig aan zijn verwondingen is overleden.

Volgens bronnen van de Zweedse krant Aftonbladet maakte de man, die in de rug werd geschoten, deel uit van een bende in Västerort. De andere twee mannen zouden in hand en billen zijn geschoten, maar niet levensgevaarlijk gewond zijn.

Klopjacht

In de ramen van de McDonald’s zijn kogelgaten te zien. De plaats delict werd ruimschoots afgezet. Ook werd sporenonderzoek verricht en is er de beschikking over camerabeelden, maar de politie heeft ondanks een grote klopjacht op de daders nog niemand opgepakt. Op verschillende locaties en in- en uitritten rond Stockholm werden wegblokkades opgericht. Doordat het druk was in de fastfoodzaak op het moment van de schietpartij, waren er veel getuigen van het incident.

De moord zou voortvloeien uit een lokaal bendeconflict tussen twee rivaliserende netwerken in Västerort. De politie gaat uit van een afrekening in het criminele milieu, maar gaat er niet vanuit dat de schietpartij verband houdt met eerdere incidenten in Stockholm.

Doodgeschoten rapper

Het zuiden van Stockholm is de laatste tijd opgeschrikt door verschillende explosies en schietpartijen, die vermoedelijk verband houden met de liquidatie van rapper Einár (19) in oktober vorig jaar. Einár gold als een van de meest succesvolle artiesten van Zweden, maar onderhield tegelijkertijd innige banden met criminelen.

Escalerend geweld

De autoriteiten in Stockholm vreesden na de liquidatie een vergelding van de moord. De afgelopen vijf jaar zijn er in Zweden 217 mensen doodgeschoten, waarvan 63 in 2022, een record. Met name grote steden als Malmö, Stockholm en Gotenburg kampen al jaren met een toename van liquidaties, moord- en doodslag en bomaanslagen door escalerend drugsbendegeweld.