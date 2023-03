Dode gevangene in cel Krimpen was dakloze man

Connect on Linked in

De politie heeft meer details gegeven over de gevangene die woensdag dood werd aangetroffen in zijn meerpersoonscel in de gevangenis van Krimpen aan den IJssel, en over zijn verdachte celgenoot.

door Joost van der Wegen

Onderzoek

Het slachtoffer is een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De gedetineerde die is aangehouden is een 29-jarige man uit Den Haag. De politie doet momenteel nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd, en wat de 29-jarige man ermee te maken heeft.

De politie meldt niet wat er is gebeurd in de cel en wat heeft geleid tot de dood van de man. De aangehouden man is wel aangemerkt als verdachte, in verband met het overlijden van zijn celgenoot.

Alarm

De politie werd woensdagochtend om 8.00 gealarmeerd door het personeel van de Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel. Met behulp van het interne bijstandsteam werd de man naar buiten gehaald en in een isoleercel geplaatst, meldde de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Het stond gisteren nog niet vast of de dode man door een misdrijf om het leven is gekomen.