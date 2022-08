‘Dodelijke kogels Akram El Idrissi misschien voor ander bedoeld’

Connect on Linked in

De man die op begin dit jaar werd doodgeschoten in Amsterdam, was misschien niet het beoogde doelwit van de schutter. Dat schrijft Het Parool vandaag.

Foto: de in maart van dit jaar doodgeschoten Akram el Idrissi

Doelwit

De 21-jarige Akram El Idrissi werd op 23 maart van dit jaar doodgeschoten in de Hunzestraat, in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Een 22-jarige vriend van El Idrissi vermoedt nu dat hij zelf het doelwit is geweest van de aanslag. Dat tekent de Amsterdamse krant Het Parool donderdag op.

El Idrissi werd rond 19.00 uur doodgeschoten, toen hij met vrienden op een bankje naast enkele tennisbanen zat, door een schutter die aan kwam rennen en vanaf 20 meter afdrukte. Dat is een afstand waarop het met een vuurwapen moeilijk richten is.

Kogels

Uit het vonnis van een niet nader genoemde verdachte, vanuit veiligheidsoverwegingen door de krant weggelaten, zou deze persoon concluderen dat de kogels voor hem waren bedoeld. Dat vermoeden komt overeen met een tip die het Team Criminele Inlichtingen van de politie ontving. In die tip wordt hij het ‘beoogde slachtoffer van de schietpartij in Amsterdam-Zuid’ genoemd. Hij zou zich inmiddels daarom bewapend hebben.

Op 20 april viel de politie op basis van die tip zijn huis binnen en vond daar een revolver met munitie, aldus Het Parool. Hij bekende dat die van hem waren. Voor dat wapenbezit eiste de officier van justitie op 26 juli 9 maanden cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk.

Zijn advocaat voerde aan dat de inval onrechtmatig was. In het geval de rechtbank niet in dat standpunt mee zou willen gaan, vroeg hij de rechters er bij een veroordeling rekening mee te houden dat hij het wapen had uit angst vanwege het doodschieten van El Idrissi.

De rechtbank veroordeelde hem tot 4 maanden cel.